コスプレイヤーの篠崎こころが、自身のXを更新し、アニメ『リコリス・リコイル』の錦木千束のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている、【写真】顔そっくり！金髪ショート『リコリコ』千束コスプレ姿の篠崎こころ『リコリコ』関係のイベントに出演した際のオフショットを投稿し、篠崎は「錦木千束」と壁に描かれた錦木千束と同じポーズを披露。金髪ショートでそっくりなコスプレを見ることができる。これにフ