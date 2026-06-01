ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（38）が31日、自身のインスタグラムを更新。自宅の壁に手すりを付けたことを報告した。【写真】「83歳のカトちゃんのために…」“手すり”の付けられた加藤茶夫妻の自宅綾菜は「ついに...完成!!」「83歳のカトちゃんのために手すりをつけました！転倒防止!!私からカトちゃんへ結婚15周年のプレゼントです！これから大活躍してくれると思います 108歳まで使う事でしょ