なかなかの迫力だった。元モーニング娘。の田中れいなが5月29日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。後輩アイドルを仮想説教し、ファンを震え上がらせた。【映像】本気で怖い？田中れいなの説教当番組は、MCを務める安田大サーカスのクロちゃん、元AKB48の岡部麟、田中がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。この日は田中チームに属するSUPER☆GIRL