サーティワンが、2026年で40周年を迎えた人気RPG『ドラゴンクエスト』とのコラボレーションキャンペーンを6月1日から開始する。ゲームの世界観を落とし込んだ新作フレーバーをはじめ、スライムをモチーフにした限定商品やテイクアウトセット、アイスクリームケーキなどを展開。さらに『ドラゴンクエストX オンライン』内でもコラボを実施し、リアルとゲームの両方で楽しめる企画となる。【写真】ポッピングシャワー柄のスライム