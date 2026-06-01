天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、先月亡くなった日本赤十字社の名誉社長の告別式の会場を私的に訪れ、お別れをされました。愛子さまは1日午前、都内の築地本願寺を訪問されました。先月23日に亡くなった日本赤十字社の近衞忠莩・名誉社長の告別式に先立ち会場を私的に訪れ、お別れをされました。愛子さまは2024年から日本赤十字社の嘱託職員として勤務されています。喪主を務める近衞さんの妻・簶子さんは、三笠宮