鈍い音が、スタジオに響き渡った。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFÉ 2号店』」にMCとして生出演。元空手全日本強化選抜のモデルが放った強烈な突きに、「バラエティの域、越えちゃってるから」とツッコミを入れる場面があった。【映像】空手美女の強烈すぎた正拳突き番組冒頭でのことだった。元空手全日本強化選抜のキャリアを持つ小浜桃奈が、「握り方なんですけど、