元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が1日、都内で行われたエニタイムフィットネス 2026夏『クールジム宣言』発表会に登場した。【写真】スパルタ！一緒にストレッチに取り組む高橋成美＆たくろう元気にジャンプしながら登場した高橋は、普段からエニタイムフィットネスに通っているといい「モチベーションが湧き上がったときに行けるのが魅力です！」とアピール。