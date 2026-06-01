26年W杯北中米大会に臨む日本代表MF中村敬斗（25＝スタッド・ランス）に強力援軍が加わった。日本航空（JAL）は1日、中村とのパートナーシップ契約締結を発表。同社は「快適な移動のサポートを通じて中村選手が世界の第一線で最高のパフォーマンスを発揮できるよう全力で並走するとともに、中村選手とともに、未来の挑戦者たちの“新たな一歩を後押しする”取り組みを実施します」と理念を表明した。前日5月31日の親善試合アイ