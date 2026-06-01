9月22日にほっともっとフィールド神戸で開催される、プロ野球OBによる本気の一戦『FANFUNCHARITYMATCH』の出場メンバーとチーム分けが発表された。阪神OBの赤星憲広氏が率いる「チーム・セOB」（三塁側）は鳥谷敬、糸井嘉男、狩野恵輔、岩田稔、荒木貴裕、今成亮太、秋山拓巳、原口文仁、江越大賀、片山雅哉、北村拓己正随優弥、高浜祐仁、川原陸（敬称略）、オリックスOBのT―岡田氏が率いる「チーム・パOB」は五十嵐