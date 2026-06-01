昨季限りで現役を引退したプロ野球ロッテの元投手、美馬学氏の妻で女優の美馬アンナ（38）が1日までにインスタグラムのストーリーズを更新。夫が現役時代につけていた背番号が若い選手に受け継がれ、思いをつづった。アンナは、夫がロッテ移籍前の楽天時代から背負っていた「15」を受け継いだ横山陸人投手の写真をアップし、「美馬っちの背番号が若い選手に受け継がれ受け継いだ選手が活躍する」と言及。「こんなにも嬉しくて