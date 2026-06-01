×印だらけの画面や「次へ」のボタンを偽装したような「UI悪用広告」。思わずクリックさせるような広告の仕掛けは「ダークパターン」に該当するという。【映像】本当の×印はどれ？わかりづらすぎる「UI悪用広告」ニュース番組『わたしとニュース』では、消費者庁の検討会委員でもあるカライスコス・アントニオス教授を取材。EVeMのチーフインパクトオフィサー・滝川麻衣子氏とともに、その背景や問題解決の難しさを深掘りする