元TOKIO城島茂（55）が1日までにインスタグラムを更新。「ここからまた始まるんだ」と前向きな思いをつづった。城島は、海の上の大空を5羽の鳥が飛ぶ写真をアップ。英語で「The story goes on（物語は続く）」と書き出し、「終わりじゃないここからまた始まるんだ」とのメッセージをつづった。この投稿に、フォロワーからは「めっちゃ気持ちこもってるリーダーありがとう」「リーダーの壮大な愛を感じます！」「大切な後輩への