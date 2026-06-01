元サッカー日本代表主将・井原正巳氏（５８）が１日、株式会社ゼストと新たにメディアマネジメント契約を締結したことが発表された。井原氏はサッカー日本代表主将を務め、ＤＦとして日本代表の守備陣を統率。日本がＷ杯初出場した１９９８年のフランス大会では、キャプテンとして全試合に先発フル出場。強さと冷静な判断力の両面を兼ね備えた日本を代表するサッカープレーヤーで、その鉄壁な守備から「アジアの壁」と呼ばれた