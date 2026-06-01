ホワイトソックスは３１日（日本時間１日）、本拠地シカゴでのタイガース戦に２―１で逆転勝ちを収め、５連勝を飾った。チームをけん引してきた村上宗隆内野手（２６）が悲劇に見舞われたのは２９日（同３０日）の同戦。併殺打を防ごうと一塁を全速力で駆け抜けたプレーが右太もも裏の張りを発症させた。復帰までには４〜６週間かかるとみられ、ア・リーグトップの２０本塁打、４１打点を記録していた主砲の長期離脱は痛恨の極