乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた「ＤｅｆＴｅｃｈ」Ｍｉｃｒｏ被告（マイクロ、西宮佑騎＝４５）の初公判が１日、東京地裁で開かれた。２５枚の一般傍聴席を求めて４５人が並び、一般傍聴の当選倍率は１・８倍だった。Ｍｉｃｒｏ被告は２月、東京・渋谷区の自宅で関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索で乾燥大麻が見つかり、同法違反（所持）の疑いでマトリに現行犯逮捕された。同月に乾燥