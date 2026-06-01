女優の筧美和子（３２）が１日、インスタグラムを更新。第１子となる男児を出産したことを報告した。筧は昨年３月、一般男性との結婚を発表。今年２月には第１子の妊娠を報告していた。この日は生まれたばかりの赤ちゃんの写真を投稿し「先日、男の子が産まれました」と報告。続けて「無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」と近況を伝えた。また「この子がたくさん笑って生きていけるよう