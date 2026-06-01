お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。歌手の小柳ルミ子のパフォーマンスに衝撃を受けたことを明かした。真栄田は５月３０日に東京・日本武道館で行われた「昭和ゴールデンＨＩＴＳ１００ｉｎＯｒｃｈｅｓｔｒａ〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！」に行ってきたという。このコンサートは昭和１００年を記念し、宝塚出身のレジェンドが昭和歌謡を歌うという趣旨