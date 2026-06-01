トレードで加入の尾形崇斗投手新天地で圧巻の投球を見せた。プロ野球・DeNAの尾形崇斗投手が5月31日、ベルーナドームで行われた西武との交流戦に移籍後初登板、初先発。5回を投げて2安打無失点、7三振を奪う力投を見せた。ソフトバンクからトレード加入した右腕に、野球ファンから「ノビもキレも半端ない！」「なんで放出したの？」といった声があがっている。尾形は初回先頭のカナリオに対し、全球ストレート勝負で3球三振に