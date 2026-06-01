今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿された、息子さんに甘える猫のひのきちゃんの様子です。記事執筆時点で2万回再生を記録し、投稿には「息子さんにはデレデレ」「本当に好きなんだねぇ」「めっちゃかわいいし幸せそうなのが伝わってくる」といった声が寄せられています。 【動画：息子のことが大好きな猫→『ブラッシング』してもらうと…幸せいっぱいな『微笑ましい光景』】 息子さんの膝で甘えん坊