夫の実家に帰省した日、ふとカーテン裏が気になった投稿者さま。そっとカーテンをめくってみると、そこに広がる光景に驚愕！その想定外な光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で398万回以上も再生され、「どういう状態(笑)」「ええ…？？？って猫こっち見てるけどそれこっちも同じ気持ちやで」といった声が寄せられました。 【動画：ふとカーテンをめくったら、『2匹の猫』が……想定外な『とんでもない光