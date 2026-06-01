40・50代になって増えた白髪を、内心気にしながらもついつい放置。そんな心当たりのある人は、ハイライトを入れてさらりとぼかす方法に、踏み出してみませんか？ 一色に暗くベタ塗りしなくても、このアレンジなら白髪を上手く活かせます。馴染みの良い人気カラーや合わせやすい髪型も、あわせてチェックしてみて。 初めて挑戦するなら「細め」から 白髪ぼかしの考え方としては、ハイライトで明るい部分を増やして