猫が『猫パンチ』をするときの理由とは？ 1. 「やめてほしい！」という気持ちを伝えている 猫パンチは、必ずしも「本気で怒っている攻撃」とは限りません。むしろ多いのは、「それ以上はイヤです」という軽い警告です。 たとえば、長く抱っこされたときや、お腹を触られたときに「パシッ」と手が飛んでくることがありますよね。猫からすると、「もう十分」「そこは苦手なんだけど…」と伝えている感覚に近いので