「少しでも、野菜を食べてほしい」──その気持ちから、子どもに出す料理には野菜を細かく刻んだり、味を工夫していた私。でも、頑張るほど娘には見抜かれてしまいます。そんな中で起きた、思いがけない変化とは？ 今回は、筆者のエピソードをご紹介します。 細かく刻めば分からない？ 娘は小さいころから野菜が苦手で、レシピを考えながら「どうしたら食べてくれるかな」と試行錯誤する毎日でした。 小学校にあがり