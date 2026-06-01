三重県熊野市の高齢化が進む「限界集落」で、特産の梅の収穫が最盛期を迎えています。熊野市紀和町の小船地区は、住民が10人だけの限界集落で、現在は3軒の農家が梅林を維持しながら梅を栽培しています。新宅次郎さん(78)の畑では、果肉が厚くて柔らかく、梅干用に人気が高い南高梅がたわわに実り、先月末から収穫が始まっています。今年は豊作で、例年通り大きく色付きの良い梅が育ったということで、収穫作業は6月20日頃