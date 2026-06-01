食品製造の現場では、資源を循環させながら環境負荷を減らす取り組みが求められています。そうした中、製造工程で生まれる副産物を100％活用する仕組みづくりに取り組む企業があります。播州調味料株式会社（兵庫県姫路市）の代表取締役社長・中川善弘さんに話を聞きました。☆☆☆☆同社は1966年創業の食品用アミノ酸メーカーで、大豆やトウモロコシなどの穀物から天然アミノ酸を抽出する技術を持つ企業です。家庭用の調味料