FC今治が公式マスコットの名前を発表したJ2のFC今治は5月31日、クラブの新たな象徴となる公式マスコットの名称が「セイルン」に決定したと発表した。SNSでも「お名前もぴったり！」「かわいい…目のなかに波がある」など盛り上がりを見せている。名称の公募には、ファン・サポーターから3110件もの応募が寄せられ、今治市在住の2名が名付け親となった。「セイルン」という名前には、クラブの精神である「世界の大海原に打って