台風6号の接近に伴い、明日2日(火)から3日(水)は九州から関東で警報級の大雨や暴風となるおそれがあります。4日(木)には台風が日本の東へ離れ、天気は回復に向かう見込みです。6日(土)〜8日(月)は関東や北海道で曇りや雨となりますが、来週10日(水)頃からは広い範囲で晴れるでしょう。2日(火)〜3日(水) 太平洋側で大雨・暴風台風6号は、暴風域を伴い2日(火)から3日(水)にかけて九州から関東に接近する見込みです。2日(火)は九州