今日1日は全国的に気温が上がっており、群馬県桐生市では午前11時36分に35.4℃を観測して猛暑日となりました。関東で猛暑日となるのは今年初めてです。関東で今年初の猛暑日今日6月1日(月)は晴れている所が多く、全国的に気温が上がっています。関東は内陸部を中心に30℃を超えており、群馬県桐生市では午前11時36分に35.4℃を観測し、35℃以上の猛暑日となりました。関東で猛暑日となるのは今年初めてです。なお、昨年(2025年)関