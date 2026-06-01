ホテルニューオータニ博多にて、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションしたアフタヌーンティー「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」を開催！描きおろしデザインの「クロミ」をイメージしたスイーツはもちろん、グッズも特典として登場します☆ ホテルニューオータニ博多 サンリオ「クロミ」コラボレーションアフタヌーンティー「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」 料金：・KUROMI Aftern