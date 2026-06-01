「自分には幽霊が見える」と公言する人はそれほど多くありませんが、アメリカ人の5人に1人は「幽霊を見たことがある」と答えており、心霊的な体験をしたことがある人は大勢います。アメリカのウェイクフォレスト大学で心理学准教授を務めるメリッサ・マフェオ氏が、「幽霊を見たり超常現象に遭遇したりする可能性を高める3つの要因」について解説しました。Is my brain wired to never see a ghost? A psychologist on three facto