主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の第7話が、きょう6月1日に放送される。先立って、民政党のホープ・流星（松下洸平）の優秀な秘書、藤堂昴を演じる倉悠貴からコメントが到着した。【場面カット】出馬表明会見に臨むあかり＆茉莉本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶