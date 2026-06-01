「B.LEAGUE 10th公式アンバサダー」を務める、日本発グローバルグループ「&TEAM」のFUMA、K、NICHOLAS、JOが29日、東京ガーデンシアターで開催された国内男子プロバスケットボールリーグの年間表彰式『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26』に出演した。【動画】NICHOLASによるポジション予想も！熱くなるのは…？今シーズンを象徴するトッププレーヤーたちへ記念品を贈呈するプレゼンターを務めた4人。オリコンニュースでは、授