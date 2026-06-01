タレント・フリーアナウンサーの森香澄が1日、都内で行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に登壇。人魚姿で貝殻から登場した。【全身ショット】リアルマーメイド…淡いブルーのドレスで魅了した森香澄同イベントは、「人魚のブラ」や森とのコラボ商品の発売、ポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」のオープンを記念して開催。PEACH JOHNのミューズである森は、“深海に煌めく人魚のサロン”