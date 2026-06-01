「OF HOTEL」とみやぎ応援ポケモンのラプラスがコラボレーション。“ラプラスと宮城を旅する” 宿泊体験型コラボ企画として、コラボルームを提供し、コラボフロアにはウォールアートが公開されています！宮城出身アーティストとの共創で、海・街・文化をめぐる滞在体験が楽しめるコラボ企画です☆ OF HOTEL×みやぎ応援ポケモン ラプラス コラボレーション 期間：2026年6月1日（月）〜 ライフスタイルホテル