6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第6回が、5月30日に放送される。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。【番組カット】キンパづくりに熱中！竹中雄大をもてなすBOYNEXTDOOR2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンド