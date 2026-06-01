声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、7月11日に発売する3rd写真集のカバーが解禁され、タイトルが「cappuccino」（カプチーノ）に決定した。【写真】テーブルの下からチラ見せ…圧巻ボディラインの井口裕香本作は、井口の3冊目となる写真集。『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）をはじめ、数々の人気アニメに出演。一方、グラビア界でも持ち前の