モデル・俳優の豊田裕大が、6月9日発売のファッション誌『MEN’S NON-NO』7月号（集英社）の表紙を飾る。タイ・バンコクの街並みを背景に1年ぶりの単独カバーとなる。【写真】ゾウさんと…タイで楽しむ豊田裕大撮影の舞台となったのは、次世代のユースカルチャーに沸き立つバンコク。ローカルレストランでトムヤムラーメンを味わい、寺院に併設された青空サウナでほっとひと息、感度の高いセレクトショップを巡る合間に、地元