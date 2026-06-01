元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストは、大の鶏皮好きだという、中日ドラゴンズ一筋32年、50歳まで現役を貫いたレジェンド投手・山本昌さん。山本さんと訪れたのは人形町の名店「江戸路」。260年以上の歴史を持つ「鳥料理 玉ひで」の姉妹店で、店主と料理長が腕をふるう絶品料理を堪能。現役時代や名将・星野仙一さんとの秘話にも迫る。260年以上の歴史を誇る鶏料