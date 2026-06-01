5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗が、6月9日発売のファッション誌『MEN’S NON-NO』7月号増刊SPECIAL EDITION（集英社）の表紙を飾る。【写真】5人のビジュ炸裂…色気あふれるM!LKM!LKとしては本誌初登場であり、初カバーとなる。きらめく星々のように、カバーに散りばめられたアルファベットを上から順につないでいくと、グループ名にちなんだ特集タイトルにも使用している“ある単語”が浮かび上が