ディズニーの子ども向けチャンネル「ディズニージュニア」で、人気アニメ『ちいさなプリンセス ソフィア』の7年ぶりとなる新シリーズの放送が決定した。これに先駆けて、新キャラクターたちが登場するショートストーリー『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』が日本初放送される。【画像】シンデレラとソフィアの場面カットほか記事に関連するそのほかの写真6月27日に特別編成「プリンセスソフィア マジカルフレン