キタニタツヤがパーソナリティーを務めるニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜深3：00）の2日放送回に、中島健人がゲスト出演する。【写真】ブース内で触れ合うキタニタツヤと中島健人5月26日の生放送で、番組が6月30日に最終回を迎えることが発表された。最後のスペシャルウィークとなる今回の放送には中島がゲスト出演。これまでもゲスト出演のほか、キタニの喉の調子が悪くなった際の