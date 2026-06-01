カンボジアを拠点に警察官などを装って、女性から現金をだまし取った疑いで、特殊詐欺グループの「かけ子」の男が逮捕されました。田川英真容疑者は2025年12月から約1カ月間、警察官などを装って茨城県の女性に「マネーロンダリングに関与した疑いがあり疑いを晴らすには現金を振り込む必要がある」などと嘘の電話をかけ現金約110万円をだまし取った疑いがもたれています。この事件をめぐっては、同じカンボジアを拠点に「かけ子」