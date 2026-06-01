クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、5日のドーナツの記念日である「ナショナル ドーナツデー」に、『オリジナル・グレーズド』を1つプレゼントするキャンペーンをKKD全店舗にて、5日限定・各店数量限定で実施する。【写真】3店舗限定でもらえる『できたてオリグレ』さらに、ドーナツを通して社内のコミュニケーション活性化をサポートする「DX（ドーナツ トランスフォーメーション）」の参加企業・団