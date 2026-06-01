8人組ボーイズグループ・Stray KidsのFelix（フィリックス）が、昨年に引き続きゴンチャのグローバルアンバサダーに就任。4日より特別企画が始動する。【写真】ゴンチャ店舗にStray Kids・Felixが登場長年ゴンチャファンとして知られるFelixが今年もゴンチャのグローバルアンバサダーに就任し、全世界でもさまざまなキャンペーンがスタートしている。日本でも昨年はじめてコラボレーション施策を実施し、店頭とSNSにて大きな盛