1日も北日本や東日本を中心に各地で気温が上がり、福島市などで35度と猛暑日が予想されています。北日本と東日本では上空の暖かい空気や強い日差しの影響で午前中から気温が上昇し、午前11時までに岩手県岩泉町では33.0度、群馬県前橋市では32.9度などと144地点で真夏日となっています。このあともさらに気温が上がる見込みで、福島市と前橋市では35度と猛暑日に、東京都心は32度と、今年一番の暑さとなりそうです。また北海道でも