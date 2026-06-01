富山県内は朝から青空が広がり、すでに気温が30度以上の真夏日となっているところもあります。きょう県内は高気圧に覆われて朝から気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、富山空港で31.3度、富山市八尾町で30.6度など県内10の観測地点のうち4か所で、すでに30度以上の真夏日となっています。また県内の観測地点のうち、富山市など3か所では3日連続の真夏日です。日差しが降り注ぐ中、富山駅周辺では日傘や帽子で紫外線