週明け１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は上昇し、一時、初めて６万７０００円台に乗せた。午前の終値は、前週末終値比７０８円７４銭高の６万７０３８円２４銭だった。前週末の米株高を受け、日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄を中心に買われている。フランスでＡＩ向けデータセンター（ＤＣ）の整備計画を発表したソフトバンクグループが大きく上昇し、日経平均を押し上げている