東京・小金井市の住宅に強盗に入る目的で集まったとして、男3人が逮捕された事件で、別の日に、同じ住宅に侵入したとして、24歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと川野剛貴容疑者は先月12日、小金井市にある住宅の敷地内に侵入した疑いが持たれています。川野容疑者は、地元の友人に誘われ「闇バイト」として、住宅に強盗に入ろうとしていたとみられています。この住宅では、何者かが敷地内に侵入する事案が複数回確認され