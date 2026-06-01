黒部川や庄川などで、きょうからアユのさお釣りが解禁され、釣り人たちが早朝からさおを振っています。。黒部川や庄川などではきょうアユのさお釣りが解禁されました。このうち黒部川では、朝から釣り人たちがさおを手繰って熱心にアユを狙っていました。富山県内のアユのさお釣り解禁日は去年までは6月16日に統一されていましたが、アユ釣りを長く楽しんでもらおうと、今年から各漁協の判断で解禁日が早められました。神通川では