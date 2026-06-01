1日午前の東京株式市場で、日経平均株価は初めて6万7000円台をつけ、最高値を更新しました。日経平均株価は一時900円以上値を上げ、初めて6万7000円台をつけました。先週末のニューヨーク株式市場で、イラン情勢をめぐり戦闘終結への期待が高まったことなどから、アメリカの主要な株価3指数が揃って最高値を更新しました。1日の東京株式市場でもこの流れを受け、半導体関連株を中心に朝から買い注文が優勢となっています。